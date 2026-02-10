Бойцы группировки войск «Восток» рассказали о наступлении на населенный пункт Покровский
Бойцы группировки войск «Восток» сообщили о завершении активной фазы наступления на населенный пункт Покровский, расположенный в непосредственной близости от ключевой дороги снабжения. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Военные сообщили об устранении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и обезвреживанием складов боеприпасов.
Новые боевые единицы оснащены системой радиоэлектронной борьбы, что дополнительно улучшает эффективность операций и уменьшает вероятность успешных контратак противника. Постоянная ротация техники и регулярное пополнение боеприпасами обеспечивают бесперебойное ведение боя и сохранение высокого уровня боевой готовности подразделений.