Бойцу СВО в Пушкино помогли устранить протечку в квартире

В городском округе Пушкинский продолжают помогать участникам специальной военной операции и членам их семей. Одному из защитников в этот раз посодействовали в решении бытовой проблемы — устранении протечки в квартире, которая могла привести к серьезным последствиям.

Ассоциация ветеранов СВО обратилась в администрацию городского округа Пушкинский с просьбой помочь участнику спецоперации. По словам уполномоченного главы муниципалитета Ольги Алексеевой, совместно с УК «Восток» представители администрации выехали на место и оценили ситуацию.

«Специалисты выявили причину протечки, после чего управляющая компания в кратчайшие сроки выполнила ремонтные работы. Квартиру ветерана специальной военной операции привели в порядок, и теперь он может спокойно проживать в комфортных условиях», — пояснила Ольга Алексеева.

Помимо этого, депутат окружного Совета Анна Дунаева помогла жительнице Ивантеевки, супруге бойца спецоперации и маме четырех детей Татьяне в прохождении диспансеризации — с обследованиями у узких специалистов.

«Мы со своей стороны будем поддерживать семью в любом вопросе, так, чтобы она всегда чувствовала нашу помощь и опору», — отметила Анна Дунаева.