Бойцу СВО из Тюмени отказали в выплате за ранение из-за отсутствия прописки

Участник спецоперации из Тюмени получил миллион рублей за ранение только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что бойцу отказали в единовременной выплате, поскольку на момент попадания в зону СВО он не был прописан в Тюмени. Проведенная проверка показала, что до заключения контракта мужчина жил и работал в городе. Прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск.

В апреле стало известно, что тяжелораненого российского военного, лежащего в коме, по ошибке признали дезертиром из-за того, что он потерял документы в бою. Только после вмешательства военной прокуратуры на счет бойца перевели всю причитавшуюся ему сумму.