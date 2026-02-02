Бойцу СВО из Богородского округа помогли попасть на реабилитацию в госпиталь

Участнику СВО из Богородского округа организовали поездку в московский госпиталь. Ветераны, администрация и профильный центр поддержки оперативно согласовали все этапы.

Военнослужащий уже не в первый раз обратился в Ассоциацию ветеранов СВО своего округа. На этот раз ему требовалось попасть в столичный госпиталь для комиссии и реабилитации.

«Мы сразу передали обращение в работу и назначили сопровождающего. Слаженные действия позволили решить вопрос в кратчайшие сроки», — рассказали в ассоциации.

Центр поддержки участников СВО помог с организацией поездки, а администрация Богородского округа предоставила специальный транспорт. В результате боец комфортно добрался до медицинского учреждения.

Напомним, в Ногинске с сентября прошлого года работает Центр поддержки участников Специальной военной операции и их семей. Он действует по принципу «одного окна», что помогает решать вопросы на месте.



