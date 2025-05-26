Бойцу подразделения «Витязь» из Балашихи посмертно вручили краповый берет

Удостоверение на право ношения «Крапового берета» передали боевому товарищу Ивана Крутикову — Сергею Евдокимову.

«Мы знаем, что Иван Крутиков мечтал заслужить право ношения крапового берета. К огромному сожалению, добился он этого только ценой собственной жизни при выполнении очень важных задач по освобождению родного края от атаки Вооруженных сил Украины», — сказал Сергей Лысюк.

Иван Крутиков родился в Курской области. Проходил службу в 604-м Краснознаменном Центре специального назначения «Витязь», базирующемся в Балашихе. Он был не только военнослужащим, но и активным общественным деятелем — членом регионального штаба «Народного фронта», а также детским тренером по боксу.

С начала специальной военной операции Иван активно занимался помощью бойцам на передовой, а затем сам встал на защиту Родины. По его инициативе был сформирован штурмовой батальон «Курские Витязи», командиром которого он стал. Иван Крутиков героически погиб 12 марта 2025 года во время освобождения города Суджа в Курской области.

Теперь краповый берет навсегда останется в семье Ивана Крутикова как реликвия, как знак гордости и верности Отечеству.