Бойцу из Дмитровского округа передали систему радиоэлектронной борьбы

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин встретился с находящимися в отпуске бойцами специальной военной операции. Вместе с исполнительным директором асфальтобетонного завода «Белый Раст» Михаилом Парфеновым он передал военнослужащим систему радиоэлектронной борьбы.

Владимир с позывным Яхрома попросил у временно исполняющего полномочия Дмитровского округа Ивана Курданина переносную ранцевую систему радиоэлектронной борьбы.

«Как только услышал просьбу „Яхромы“, вспомнил, что у моего хорошего товарища, исполнительного директора асфальтобетонного завода „Белый Раст“ Михаила Парфенова, есть такая система. Мы с ним вместе в составе сводного отряда Московской области работали в освобожденных областях — восстанавливали инфраструктуру», — сказал Курданин.

Михаил вручил военнослужащему ему свою станцию. Вместе с руководителем муниципалитета они объяснили, как пользоваться устройством. Оно надежно защитит от дронов Яхрому и его сослуживцев.

«Мы с Иваном Курданиным работали бок о бок в освобожденных областях, строя дома, фортификационные сооружения для военных. А система радиоэлектронной борьбы такая была нам крайне нужна, чтобы защитить сотрудников и технику от прилетов дронов» — поделился исполнительный директор асфальтобетонного завода «Белый Раст» Михаил Парфенов.

По словам бойца, такой подарок — это большая поддержка для всего подразделения.

«Теперь мы будем надежно защищены. Благодарю за оперативную помощь и поддержку. Не ожидал, что получу такой нужный подарок всего через два дня после нашей встречи с Иваном Курданиным!» — поблагодарил он.

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