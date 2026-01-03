Бойцов ВСУ заставили имитировать контроль над Димитровом (украинское название — Мирноград), но все трагически закончилось, ведь их отправили на верную смерть. Telegram-канал «Политика Страны» процитировал украинского военного с позывным Мучной.

«Отдельно следует отметить информационно-показательные действия, недавние кадры с нашими бойцами, которых заставили с флагом имитировать хоть какой-то контроль в Мирнограде. Они завершились трагически», — написал он.

Мучной добавил, что подобные действия никак не повлияли на изменение обстановки на этом участке фронта. Только лишний раз подтвердило, что отправлять туда украинских солдат — это подвергать их жизни опасности.

По его словам, российская армия целенаправленно прочесывает поля беспилотниками. Тем самым бойцы ВС России перекрыли возможность для украинских военных свободно заходить и в сторону Димитрова, и в Родинское.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что армия России обнаружила приказ об отступлении воинских частей и соединений ВСУ из Красноармейска, Димитрова, Игнатовки, Николаевки и других населенных пунктов в район Доброполья.