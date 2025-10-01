Бойцов СВО в Солнечногорске поздравили с Днем воссоединения новых регионов с Россией

В России 30 сентября отметили памятную дату — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В честь этого события представители Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска навестили бойцов, проходящих лечение в госпитале.

Военный корреспондент Лина Корсак, а также Егор Карин и Дмитрий Сергунов передали защитникам сладости, чай, кофе и побеседовали с ними.

«Желаем парням скорейшего выздоровления. Всем нам новых свершений на благо нашей великой и могучей России!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Каждый желающий может оказать помощь бойцам, их семьям, а также жителям освобожденных и приграничных территорий. Для этого необходимо обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска, расположенную по адресу: улица Красная, дом № 22 А, ТЦ «Солнечный», 1 этаж.