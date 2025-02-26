Бойцов СВО поздравили с Днем защитника Отечества в Солнечногорске

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества состоялось в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей в Солнечногорске. На нем подарки вручили военнослужащим и их семьям.

Бойцов поздравили по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Военнослужащие и их жены получили более 20 памятных подарков. Для детей бойцов подготовили игрушки и сладости.

«Мы продолжаем поддерживать наших защитников и их семьи, ценя их самоотверженность и верность Родине. И ребята, и жены — все были очень растроганы и искренне признательны главе. А мы благодарны нашим воинам за ту очень непростую службу, которую они несут. Благодарны их женам и близким, которые преданно ждут их возвращения домой с Победой», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Жены военнослужащих также получат специальные подарки к Международному женскому дню.

Жителям Солнечногорска напомнили, что в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей ведется сбор гуманитарной помощи. Присоединиться к доброму делу могут все желающие. Центр расположен в торговом центре «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж.

Также бойцы и их семьи могут получить здесь юридическую и психологическую помощь, содействие в бытовых вопросах и информацию о доступных мерах поддержки.