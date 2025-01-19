Бойцам в зону СВО из Подольска отправили запчасти для авто, грелки и фрукты

Из Подольска на фронт отправили очередную партию гуманитарной помощи. Технику и продукты питания собрали представители администрации округа, Климовский патронный завод, компания «РТ-Капитал» и жители города.

Бойцам на передовую доставили компрессоры и аккумуляторы для автомобилей, утеплители и теплоиды. Позаботились и о питании защитников: в посылки положили фрукты, сладости, пирожки. Родные участников спецоперации попросили передать также необходимые мелочи для быта, медикаменты, их упаковали в именные коробки.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, большую поддержку военнослужащим оказывают предприятия, предприниматели округа и неравнодушные горожане.

«Еще один гуманитарный груз доставили нашим бойцам. С первых дней специальной военной операции Подольск рядом с защитниками. Спасибо каждому за участие! Вместе мы приближаем нашу общую победу», — поблагодарил он.

Все желающие могут помочь бойцам, обратившись в благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи города Подольска», подробности по ссылке. В округе также работает волонтерский центр на улице Ульяновых, дом № 1, тел: 8 (4967) 50-04-93.