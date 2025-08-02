Бойцам в Лобне вручили удостоверения о вступлении в Ассоциацию ветеранов СВО

Удостоверения членов Ассоциации ветеранов СВО получили еще три военнослужащих. Теперь в городском отделении состоят 27 бойцов специальной военной операции.
Филиал Ассоциации ветеранов СВО в Лобне возглавляет боевой офицер Александр Бронников. Под его руководством отделение активно развивается. Организация помогает военнослужащим адаптироваться к мирной жизни, пройти медицинскую реабилитацию, освоить новую профессию и организовать свой досуг.
«Общество, которое может тебя поддержать в любую минут, это большее что-то, чем просто быть одиноким человеком. На самом деле поддержка идет, нужно больше общаться меж собой и психологическую поддержку иметь», — сказал ветеран СВО.
Удостоверения новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручила глава округа Анна Кротова. В городской администрации оказывают организации всестороннюю помощь, чтобы каждый боец чувствовал себя нужным, защищенным и уверенным в том, что его вклад в общее дело ценят и помнят.
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