Бойцам Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе напомнили о мерах поддержки

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев посетил Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Он встретился с бойцами, рассказал о мерах социальной поддержки участников боевых действий и их семей, а также передал гуманитарную помощь.

Сегодня в Подмосковье действует около 70 федеральных и региональных мер поддержки. Часть из них регион внедрил первым в стране. Среди них — создание сети бесплатных реабилитационных центров, организация проката технических средств реабилитации, а также квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, возвращающихся к мирной жизни.

«Московская область — лидер в вопросе поддержки ветеранов. Наши герои должны быть уверены, что их права и гарантии будут соблюдены. И самое главное — их родные и близкие тоже получат поддержку и защиту», — сказал Андрей Голубев.

В ходе визита депутат также осмотрел учебные зоны Центра «Витязь» и пообщался с будущими бойцами, проходящими подготовку.

В 2023 году в Балашихе начал работу первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь». Это пилотный проект, который объединил все этапы заключения контракта с Министерством обороны в одном месте.

В центре созданы условия для быстрого оформления документов: прохождения медицинской комиссии, получения юридической консультации, открытия банковского счета и получения информации о мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Узнать подробнее можно здесь.

Получить дополнительную информацию о работе Центра в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.