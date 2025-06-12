Бойцам СВО захотели дать новые привилегии на транспорте

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил правительство разрешить бойцам СВО, добровольцам и их семьям бесплатно пользоваться бизнес-залами на вокзалах, в аэропортах, портах и на автостанциях. Об этом сообщила пресс-служба фракции на официальном сайте .

Сейчас закон дает право военным ездить бесплатно по службе, но про комфорт во время поездок ничего не сказано.

Миронов считает, что пора добавить эти льготы в законы — чтобы бойцы спецоперации и их родственники могли спокойно отдыхать и ждать поездку в удобных залах. Для финансирования он предложил компенсировать затраты компаниям за счет бюджета.

Политик уверен, что новая мера должна работать просто, без бюрократии. Он предложил создать рабочую группу из Минобороны, Минтранса и Минфина, чтобы быстро подготовить и принять все нужные изменения.

Ранее добровольцам захотели дать право лечиться в военных больницах.