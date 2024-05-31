Бойцам СВО в реабилитационном центре «Ясенки» организовали выставку картин

Автор работ Владимир Кириченко рассказал, что хотел подбодрить бойцов, так родилась идея выставки. Художник рассказал, что тяжело болен раком. На картинах он изображает жизнь такой, какой хочет ее видеть — красивой, яркой, играющей. Творит акриловыми красками на холсте, стекле и зеркалах. Выставку назвал «Посвящение» и пожелал участникам СВО сохранить в сердцах кусочек красоты, которую автор передает через свои работы.

Картины пробудут в «Ясенках» до середины июня, а если бойцы захотят, то и все лето. Вместе с Владимиром Кириченко в центр приехали его друзья, которые подарили всем небольшой концерт.

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