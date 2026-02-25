Бойцам СВО провели экскурсию по предприятиям Дмитрова

Встреча началась у стелы «Дмитров — город воинской славы», где первый заместитель главы Дмитровского округа Евгений Тертышников произнес слова благодарности в адрес защитников Родины. Участники возложили цветы в память о погибших.

В Дмитровской межпоселенческой библиотеке с видеообращением к гостям обратился глава округа Михаил Шувалов, отметивший, что Дмитров входит в десятку лучших в Подмосковье по муниципальному управлению, лидирует по туризму среди малых городов России, а местные школы — в топ-100 страны. Депутат Мособлдумы Марина Шевченко подчеркнула роль «Народной программы» в развитии округа.

Программа визита включала посещение Центра испытаний «НАМИ», где гости познакомились с возможностями тестирования техники и передовыми разработками. В Инженерной школе Дмитрова участников встретили масленичными гуляниями и благотворительной ярмаркой, на которой собрали 189 тысяч рублей для бойцов СВО. Гости высоко оценили атмосферу школы и работу Кванториума, где школьники занимаются робототехникой и ремонтом дронов.

Участники также осмотрели строительную площадку Рогачевского моста и транспортной развязки через канал имени Москвы. Завершился визит экскурсией по музейно-выставочному комплексу Дмитровского кремля.