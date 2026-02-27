Бойцам СВО из Солнечногорска показали фильм о фигуристке Ирине Родниной

В Солнечногорске участники специальной военной операции и их семьи посмотрели художественный фильм «Роднина» (2025) режиссера Константина Статского в Ассоциации ветеранов СВО. Кинолента рассказывает о жизненном пути трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Создание спортивной драмы проходило при участии самой фигуристки. Сценарий основывался на ее автобиографической книге «Слеза чемпионки», а главную роль исполнила Владислава Самохина.

«Ирина Константиновна Роднина — легенда фигурного катания. Она и по сей день помогает спортсменам, а сейчас — и ветеранам боевых действий, за что мы ей крайне благодарны. И, конечно, каждый должен знать историю этого великого человека», — сказала заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак.

Лина Корсак также отметила, что кинопоказы для бойцов СВО будут проводиться регулярно. Ранее участникам спецоперации показали фильм «Офицеры», посвященный 100-летию актера и участника Великой Отечественной войны Георгия Юматова.