Бойцам СВО из Подмосковья вручили автомобили с ручным управлением

В преддверии 23 Февраля фонд «Защитники Отечества» передал машины ветеранам СВО из Москвы, а также Московской, Тульской и Смоленской областей. Автомобили переоборудовали под ручное управление для тех, кто получил серьезные ранения.

«Несмотря на травму, наши герои не падают духом и продолжают активно жить. Своим примером ветераны показывают, что можно быть счастливыми, востребованными и успешными. Уверена, что полученные автомобили сделают жизнь героев более активной, а наши партнеры из ДОСААФ России бесплатно обучат ими управлять», — подчеркнула Цивилева.

С благодарностью от лица ветеранов специальной военной операции выступил защитник Ринат Васильев. По его словам, такие автомобили — возможность быть более мобильным, решать бытовые вопросы быстрее и эффективнее.

После вручения автомобилей Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО, ответила на их вопросы и рассказала о доступной поддержке. Она подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества» помогает адаптировать жилье, обеспечивает бойцов спортивными протезами, содействует в обучении и переобучении. Помимо этого, для ветеранов с инвалидностью организованы курсы вождения грузового транспорта с ручным управлением, а в будущем планируется создать транспортную компанию для их трудоустройства.

Еще фонд развивает следж-хоккей для ветеранов, получивших тяжелые ранения. Им предоставят необходимую экипировку, чтобы они могли заниматься этим видом спорта. В марте в Ханты-Мансийске пройдут зимние соревнования. В программу включат лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горные лыжи и сноуборд. Также состоятся турниры по следж-хоккею, волейболу сидя и футболу ампутантов.