Бойцам передали гуманитарный груз и домашние блины в Серпухове

В Серпухове прошли встречи с участниками специальной военной операции. Местные жители и волонтеры собрали для защитников необходимые вещи и продукты.

22 февраля на встречу с военнослужащим Александром и его супругой Екатериной пришли старшие по домам, волонтеры и депутаты. Собранные средства направили на дооснащение бойцов.

В тот же день состоялась встреча с участником СВО с позывным «Порей». Предприниматели предоставили строительные материалы. Бойцам также передали газ в баллонах, продукты и вещи первой необходимости.

«Мы стараемся поддерживать наших ребят всем, чем можем. Сегодня отправили им частичку дома», — рассказала руководитель волонтерского объединения «Территория Z» Екатерина Егорова.

Детская художественная школа имени Бузовкина передала защитникам картину. Активистки Союза женщин России испекли для военнослужащих блины.