Бойца СВО из Серпухова наградили орденом Мужества

За проявленную в зоне специальной военной операции самоотверженность руководитель военно-спортивного центра «Маргеловец» Константин Оболонков получил орден Мужества. Сейчас герой из Серпухова восстанавливается в госпитале после полученных ранений, но не прекращает передавать свой боевой опыт воспитанникам.

Константин Оболонков отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем, он не понаслышке знает о трудностях и испытаниях, с которыми сталкиваются защитники. Ребята из военно-спортивного центра «Маргеловец» называют своего наставника «Дядей Костей». Воспитанники с нетерпением ждали его возвращения с фронта.

Отметим, что в 2025 году Серпуховскому военно-патриотическому центру «Маргеловец» исполнится 12 лет. Из небольшого кружка по спортивным интересам он стал высокопрофессиональным центром подготовки молодого поколения к будущей военной службе. Воспитанники клуба не только осваивают навыки, которые пригодятся на службе в воздушно-десантных войсках, но и учатся работать с беспилотными летательными аппаратами.