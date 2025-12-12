Богородский округ заключил соглашение о шефстве с 4-й гвардейской бригадой

Глава Богородского округа Игорь Сухин заключил соглашение о шефских связях с доблестной 4-й гвардейской мотострелковой бригадой имени Георгия Победоносца, где героически сражаются, в том числе, и ногинчане. Данный документ закрепляет постоянное взаимодействие и поддержку.

Чуть ранее, 10 декабря, делегация Богородского округа выехала в сторону Луганской Народной Республики, чтобы передать гуманитарный груз пяти подразделениям и 150 воспитанникам из Лутугинской специальной, коррекционной школы-интерната в Луганской Народной Республики.

Масштабный гуманитарный конвой был сформирован при поддержке волонтеров, предпринимателей, депутатского корпуса, школьников и педагогов, трудовых коллективов и организаций.

Бойцам передали самые сердечные слова поддержки от земляков и, конечно, новогодние подарки. Отдельные слова благодарности были выражены за тёплый приём комбригу, генерал-майору Антону Грунису.