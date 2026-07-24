Богородский округ собрал издания для библиотек новых регионов России

Библиотеки Богородского округа стали частью важной гуманитарной инициативы — акции по сбору книг для новых регионов, вошедших в состав нашей страны. Ее главная цель — пополнить фонды городских и сельских библиотек присоединенных территорий качественной русскоязычной литературой, которая будет интересна и полезна как детям, так и взрослым.

Сбор изданий продолжался несколько месяцев. Значительную часть фонда составили книги, подаренные читателями библиотек и неравнодушными жителями округа. В дар принимали издания в хорошем состоянии: произведения из школьной программы, детскую, классическую литературу, справочники и энциклопедии, а также новые книги. Благодаря общим усилиям удалось собрать около тысячи экземпляров — это серьезный вклад, способный заметно обогатить библиотечные коллекции.

Доставку собранных книг взяли на себя сотрудники Центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Богородского округа. Их помощь позволила организовать транспортировку и гарантировать, что издания дойдут до адресатов. Совсем скоро книги отправятся к местам назначения.