Богородский округ подписал соглашение с областной Ассоциацией ветеранов СВО

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. Это ключевая организация, которая призвана помогать бойцам, вернувшимся с фронта, защищать их права и интересы.

Месяц назад в Богородском округе произошло очень важное событие. Приступило к работе местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Руководит организацией Владимир Романов-Кудрявцев — участник СВО, гвардии лейтенант, офицер парашютно-десантного полка.

Подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области дает новые возможности для развития муниципальной организации, а также для поддержки ветеранов специальной военной операции.

«Для нас подписание соглашения — это новый этап нашей общей работы, „единое окно“ в решении проблем, которые не всегда находятся в плоскости муниципалитета. Но сегодня мы объединяем усилия, что позволит решать вопросы на более высоком уровне», — отметил глава Богородского округа.

Игорь Сухин призвал бойцов, вернувшихся с фронта, вступать в ряды местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, чтобы их проблемы были услышаны, и они смогли получить заслуженную поддержку и заботу.