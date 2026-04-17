Боевые листки со стихами ветерана СВО из Коломны отправят военнослужащим

Ветеран специальной военной операции, участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Роман Крючков начал писать стихи для боевых листков, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции. Его стихотворения будут опубликованы в боевых листках, которые выпускают с февраля 2022 года и дважды в месяц вместе с гуманитарной помощью отправляют в зону СВО коломенские библиотеки.

Роман Крючков был мобилизован в октябре 2022 года. Мужчина стал санитаром эвакуационного отделения. Он неоднократно награжден за спасение раненых товарищей, в том числе медалью «За отвагу»: в том боевом выходе Роман Крючков сам получил тяжелое ранение, но смог эвакуировать двоих тяжелораненых сослуживцев.

«Когда я находился на линии боевого соприкосновения, нам, случалось, привозили газеты и листовки со стихами таких же бойцов, как и мы. На меня это сильно подействовало. Сейчас, когда я после тяжелого ранения вернулся домой, надеюсь, что уже мои стихотворения помогут кому-то поднять боевой дух, найти силы на то, чтобы идти дальше и не сдаваться, до самой Победы», — рассказал Роман Крючков.

По данным на 17 апреля 2026 года, на линию боевого соприкосновения отправлено уже более 4500 боевых листков. Адаптация ветеранов специальной военной операции к мирной жизни включает в себя не только льготы и социальные гарантии, но и создание условий для того, чтобы вернувшиеся домой защитники могли проявить себя в мирной жизни. История Романа Крючкова — наглядный пример, как вчерашние военнослужащие могут реализоваться на литературной стезе.