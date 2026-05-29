Боевое оснащение отправят из Солнечногорска участникам СВО на передовую

Необходимое оборудование и технику собрали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. При поддержке главы округа Константина Михалькова, Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, предпринимателей и волонтеров для военнослужащих подготовили два дизельных генератора мощностью 16 кВт, 21 автономный теплогенератор, систему радиоэлектронной борьбы, тепловизионный прицел с дальномером и грузовые аккумуляторы для техники.

«Особые слова благодарности нашим предпринимателям, которые постоянно помогают фронту. Компания „АВ ТАУЭР“ передала мощные дизельные генераторы. До глубины души тронули слова жен и семей наших военнослужащих, лично доставляющих помощь. Спасибо всем, кто рядом. Вместе — мы надежный тыл для наших бойцов», — подчеркнул Константин Михальков.

За 2025 год из Солнечногорска в зону проведения специальной военной операции направили свыше 500 тонн гуманитарной помощи. Присоединиться к поддержке военнослужащих могут все желающие — сбор продолжается в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Советской, 2 и в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска на улице Красной, 22А (ТЦ Солнечный).