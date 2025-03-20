Боевики ВСУ застрелили жительницу Курщины и до потери сознания избили ее мужа

В Суджанском районе Курской области украинские боевики застрелили женщину и избили ее мужа прикладом до потери сознания. Об этом ТАСС рассказал местный житель.

По его словам, семейная пара отправилась за водой.

«Они [солдаты ВСУ] мужчину прикладом ударили, он сознание потерял, а когда очнулся, увидел, что жене в глаз выстрелили», — рассказал собеседник агентства.

Позже мужчина пришел в сознание, но не подал вида. Он услышал, как военные ВСУ обсуждали, что делать с телом его жены: сжечь или закопать. Боевики ушли и мужчине удалось скрыться, но он так и не смог похоронить супругу. Сейчас курянин находится в пункте временного размещения.

Украинские военные должны понести наказание за совершенные преступления против мирного населения Курской области, заявил ранее президент России Владимир Путин. Он поручил развернуть работу по поиску боевиков ВСУ, которые совершили преступления в Судже и других населенных пунктах региона.