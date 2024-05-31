Боевики ВСУ сбежали со своих позиций на Купянском направлении

Офицер Марочко сообщил о факте самовольного оставления позиций ВСУ под Купянском

Фото: РИА «Новости»

Одно из подразделений ВСУ самовольно покинуло занятые позиции на Купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что группа боевиков составом до 13 человек бежала в северо-западном направлении после ударов ВС России по их опорнику в районе населенного пункта Стельмаховка.

«Так называемые побратимы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием», — указал Марочко.

Отставной военный добавил, что дезертиры в количестве до отделения смогли скрыться благодаря рельефу местности.

Ранее российские войска взяли в котел группировку ВСУ в городе Волчанске в Харьковской области. Военные разрушили последний мост реки Волчья, находящийся на улице Ленина. Боевики собирались добраться до другого берега по этой переправе, но ВС России сорвали их планы.

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