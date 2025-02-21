Боевики ВСУ атаковали мирных жителей ДНР, когда те пытались набрать воды из колодца
РИА «Новости»: ВСУ не давали жителям Дачного набрать воду из колодца
Украинские боевики атаковали мирных жителей населенного пункта Дачное в ДНР с помощью БПЛА, когда те пытались набрать воду из колодца. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница села Лариса Ягодина.
«До слез доходило. Идешь под обстрелами, с этими баками летят вот эти дроны, летят вот эти самые, а я иду по воду», — поделилась собеседница агентства.
По ее словам, один мужчина получил осколочное ранение, ему помогла его жена-медсестра. Также местные набирали воду из колодца в соседнем доме, но украинские БПЛА уничтожили его.
«Нас обстреливали просто-напросто», — возмутилась Ягодина.
ВСУ запускали БПЛА из соседних домов, уточнила она.
Ранее местный житель Новогродовки в ДНР рассказал, как украинские военные убили четверых детей. Боевики расстреляли их при попытке сбежать во время атаки. Самому старшему ребенку было 15 лет.