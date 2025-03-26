Боец ВСУ застрелил наступившего на мину сослуживца в ДНР

Российский беспилотник заснял в ДНР, как украинский военный застрелил раненного на мине сослуживца. Солдат добил его, даже не пытаясь оказать помощь. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Группа из трех военнослужащих Вооруженных сил Украины пробиралась по грунтовой дороге. Мужчина, шедший посередине, наступил на мину и, оглушенный, упал на землю. Другой солдат подошел к нему и выстрелил в голову. Тело раненого осталось на земле.

Украинские войска нередко практикуют убийство пострадавших или сдавшихся в плен сослуживцев. Младший сержант ВСУ Иван Скоропад рассказал, как под Марьинкой на Донецком направлении получил ранение, сложил оружие и ушел к российским военным. Они оказали ему медпомощь. Увидев это, земляки сначала направили на него дрон, а затем обстреляли из миномета, чтобы боец не выдал секретную информацию.