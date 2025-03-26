Боец ВСУ застрелил наступившего на мину сослуживца в ДНР
Российский беспилотник заснял в ДНР, как украинский военный застрелил раненного на мине сослуживца. Солдат добил его, даже не пытаясь оказать помощь. Об этом сообщило РИА «Новости».
Группа из трех военнослужащих Вооруженных сил Украины пробиралась по грунтовой дороге. Мужчина, шедший посередине, наступил на мину и, оглушенный, упал на землю. Другой солдат подошел к нему и выстрелил в голову. Тело раненого осталось на земле.
Украинские войска нередко практикуют убийство пострадавших или сдавшихся в плен сослуживцев. Младший сержант ВСУ Иван Скоропад рассказал, как под Марьинкой на Донецком направлении получил ранение, сложил оружие и ушел к российским военным. Они оказали ему медпомощь. Увидев это, земляки сначала направили на него дрон, а затем обстреляли из миномета, чтобы боец не выдал секретную информацию.