Боец ВС России: ВСУ устраивают засады с БПЛА на Запорожском направлении | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 12:01 Боец ВС России: ВСУ устраивают засады с БПЛА на Запорожском направлении

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Украинские военные устраивают засады с беспилотниками на Запорожском направлении. Об этом рассказал боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк в беседе с RT.

По его словам, беспилотники летают в деревнях и вдоль дороги. По ночам над тыловыми позициями российских военных в небе можно встретить украинские БПЛА «Баба-яга». Бойцы ВС России всегда находятся начеку.

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Военнослужащий также отметил, что сейчас в селе Работино идут позиционные бои.