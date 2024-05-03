Боец ВС России: ВСУ устраивают засады с БПЛА на Запорожском направлении | 360°

03 мая 2024, 12:01
Боец ВС России: ВСУ устраивают засады с БПЛА на Запорожском направлении
Украинские военные устраивают засады с беспилотниками на Запорожском направлении. Об этом рассказал боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк в беседе с RT.
По его словам, беспилотники летают в деревнях и вдоль дороги. По ночам над тыловыми позициями российских военных в небе можно встретить украинские БПЛА «Баба-яга». Бойцы ВС России всегда находятся начеку.
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Военнослужащий также отметил, что сейчас в селе Работино идут позиционные бои.
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