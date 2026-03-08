Боец ВС России сбил «Бабу-ягу» под Купянском из стрелкового оружия

Российский военнослужащий сбил вражеский дрон «Баба-яга» на Харьковском направлении. Об этом он сам рассказал РИА «Новости».
Речь идет о радиотелефонисте Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным Ворчун.
«Выполняю задачи на Харьковском направлении в районе населенного пункта город Купянск. Охраняя позиции гаубичной батареи, заметил гексакоптер типа „Баба-яга“. Из личного стрелкового оружия его поразил», — поделился боец.
Ранее на видео засняли работу российского дрона-перехватчика «Елка». Изначально его создавали для ликвидации тяжелых БПЛА «Баба-яга». «Елка» состоит из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика.
