Боец Владимир Губенко спас двух раненых сослуживцев из-под артиллерийского огня

Во время разведки подразделение Губенко попало под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Несколько военнослужащих получили осколочные ранения.

«Владимир под огнем артиллерии ВСУ вынес двух военнослужащих и оперативно оказал им первую медицинскую помощь. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Владимира Губенко, жизни товарищей были спасены», — отметили в Минобороны.

Также во время выполнения задания один из разведчиков — рядовой Сергей Тамман — скрытно подобрался к украинским позициям и ликвидировал трех солдат ВСУ — это был минометный расчет противника.

В Калининградской области в конце апреля награждали хвостатых лауреатов премии «Мой ласковый и нужный зверь». Пес Донбасс, закрывший собой шестерых российских бойцов во время атаки дронов, завоевал приз в номинации «Братья наши». Второе место разделили белорусский лабрадор-спасатель Дарк, который спас девять человек, и кошка Вижа из ДНР. Премию учредили в 2019 году в Зеленоградске, чтобы отмечать животных за героические поступки.