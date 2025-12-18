Боец СВО сделал сюрприз отцу на вручении губернаторской премии в Подмосковье

В Подмосковье 18 декабря прошла торжественная церемония вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». На сцену для получения награды за бойца специальной операции с позывным МЭЗ пригласили его отца Сергея Николаевича.

Антон участвует в специальной военной операции с 2022 года. За проявленные мужество и героизм он был удостоен государственных наград.

Сергей Николаевич поднялся на сцену и принял награду из рук знаменитого рэпера ST.

«Горжусь сыном. Хороший мальчик, ушел добровольцем. Хочу еще сказать всем защитникам Отечества, которые находятся за чертой и которые находятся в тылу: низкий поклон», — подчеркнул он.

Затем организаторы устроили для мужчины трогательный сюрприз — из-за кулис внезапно появился МЭЗ. Сергей Николаевич с радостью обнял сына.

«Спасибо всем, губернатору Московской области особенно, что подарил такой шанс — увидеть отца. Всем, кто помогает. Спасибо родителям, что поддерживают нас в тяжелых моментах», — отметил в своей речи боец.