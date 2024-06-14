Боец СВО с позывным Дамбо рассказал, что обучение управлению дроном занимает всего месяц

Боец СВО с позывным Дамбо освоил профессию FPV-пилота, то есть человека, который управляет беспилотником. О том, как он этому научился, военнослужащий рассказал RT .

По словам бойца, он с детства мечтах о полетах. И теперь это желание в некоторой мере удалось реализовать.

«И вот появилась такая возможность… Когда ты (управляешь дроном. — прим. ред.) смотришь в очки, такое ощущение, как будто ты сам летишь», — отметил Дамбо.

Он добавил, что обучится профессии FPV-пилота можно всего за месяц. При этом именно управление аппаратом — это лишь треть дела. Важно также учитывать погоду, знать оборудование и ориентироваться в картах.