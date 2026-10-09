Боец СВО провел встречу со студентами в Серпухове

8 октября в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове состоялась встреча военнослужащего с позывным «Ровный» со студентами Губернского колледжа, молодогвардейцами и волонтерами-медиками. В ходе встречи военнослужащий рассказал о службе, применении FPV-дронов и тактической медицине, а также принял гуманитарную помощь, собранную жителями Серпухова.

Военнослужащий подробно остановился на организации первой помощи раненым непосредственно в зоне боевых действий. Волонтеры-медики задали ему вопросы о тактической медицине и получили развернутые ответы. Главной частью встречи стала передача гуманитарной помощи, которую собрали неравнодушные жители Серпухова. «Ровный» заберет ее с собой и доставит своему подразделению, а также другим подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения.

На встречу вместе с военнослужащим пришла его мама Светлана Александровна, которая остается его надежной поддержкой. Встреча состоялась в день, когда Русская Православная Церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. В этот день отец Павел благословил военнослужащего перед возвращением к месту службы и передал ему икону.

В мероприятии также приняли участие депутат окружного Совета Надежда Еремина и руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева. Организаторы отметили, что такие встречи помогают сохранять связь с теми, кто сегодня находится в зоне боевых действий и защищает Родину, а помощь, которую собирают жители, становится реальной поддержкой для военнослужащих.