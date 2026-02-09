Боец СВО провел «Урок мужества» в школе округа Пушкинский

Мероприятие, приуроченное ко Дню юного героя-антифашиста, посетила также депутат Совета депутатов Пушкинского Анна Дунаева. Главной темой стала память о подвигах — от юных партизан Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества.

Клим Семиков рассказал школьникам о буднях на передовой, ценности боевого братства и о том, что помогает сохранять стойкость. Особое внимание уделили истории юных героев войны.

Старшеклассники активно задавали вопросы о современном вооружении, быте в зоне спецоперации и о том, как стать достойным защитником страны. «Для солдата на фронте нет ничего важнее поддержки из дома, — подчеркнул ветеран. — Особенно важно понимание, что за нами стоит подрастающее поколение, которое знает и уважает историю своего народа».