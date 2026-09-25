Боец СВО провел урок мужества в школе № 14 в Электрогорске

Тема урока — меры безопасности в современных условиях жизни. Для ребят она перестала быть просто теорией, когда перед ними выступил человек, который знает цену безопасности не по учебникам.

Евгений Кочергин служил в отдельном морском инженерно-саперном батальоне Северного флота, а также в инженерно-техническом центре по разминированию. За его плечами — орден Мужества, медаль «За отвагу» и три медали «За разминирование».

Ветеран рассказал не только о правилах, но и о цене ошибки, о дисциплине, о братстве и о том, что настоящая безопасность начинается с осознанности каждого. Организаторами мероприятия выступили руководитель Ассоциации ветеранов СВО Павлово-Посадского округа Роман Фаленков и директор школы Ольга Каткова. Такие встречи формируют характер и учат главному — ценить мир, беречь себя и помнить тех, кто стоит на страже спокойствия.