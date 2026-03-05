Боец СВО провел урок мужества в Менделеевской школе Солнечногорска

Девятиклассники Менделеевской школы встретились с военнослужащим Дмитрием Кожевниковым, который рассказал о единстве народов России. На встрече также присутствовала депутат Совета депутатов Любовь Игнатова.

Участник спецоперации рассказал школьникам о том, как более 190 народов страны объединяет общая история и культура. Особо боец выделил значимость взаимовыручки на передовой — от решения бытовых вопросов до выполнения боевых задач. Дмитрий Кожевников поделился личным опытом и выразил благодарность за письма поддержки от граждан.

«Урок был посвящен открытию памятника Минину и Пожарскому, и с этого исторического события мы начали разговор о важных, объединяющих всех наш вещах. 2026-й объявлен президентом Годом единства народов нашей страны. Ребята внимательно, с большим интересом слушали участника специальной военной операции, который увлекательно, со знанием дела делился с ними пережитыми событиями», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, член партии «Единая Россия» Любовь Игнатова.

Уроки мужества в Менделеевской школе организуют каждый месяц.