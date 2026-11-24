Боец СВО провел урок мужества школе № 1 в Можайске
Открытое занятие для учеников кадетского класса средней школы № 1 прошло 23 ноября. Встречу провел боец специальной военной операции, член можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, преподаватель Можайского техникума Сурен Ерканян.
На уроке присутствовали 23 школьника. Основной темой встречи стало знакомство с беспилотными авиационными системами и их применением в современном мире. Сурен Ерканян подробно рассказал о гражданских профессиях, связанных с управлением дронами. Кадеты узнали, как беспилотники используют в работе ГИБДД и МЧС, в сельском хозяйстве, геодезии, нефтяной отрасли и других сферах.
Особый акцент сделали на практической части. Преподаватель продемонстрировал ребятам основы управления тренажерным беспилотником, после чего школьники сами попробовали себя в роли операторов и поуправляли летательным аппаратом.
«Для ребят из кадетского класса очень важно не только слышать о технологиях, но и пробовать их в деле. Беспилотная авиация — это стремительно развивающаяся отрасль, где нужны грамотные специалисты. Я надеюсь, что этот урок поможет им в будущем определиться с выбором профессии, а также напомнит о важности защиты своей страны», — сказал Сурен Ерканян.
В завершение встречи кадеты поблагодарили гостя за занятие. Подобные уроки, направленные на патриотическое воспитание и профориентацию молодежи, продолжат проводить в учебных заведениях Можайского округа.