На уроке присутствовали 23 школьника. Основной темой встречи стало знакомство с беспилотными авиационными системами и их применением в современном мире. Сурен Ерканян подробно рассказал о гражданских профессиях, связанных с управлением дронами. Кадеты узнали, как беспилотники используют в работе ГИБДД и МЧС, в сельском хозяйстве, геодезии, нефтяной отрасли и других сферах.

Особый акцент сделали на практической части. Преподаватель продемонстрировал ребятам основы управления тренажерным беспилотником, после чего школьники сами попробовали себя в роли операторов и поуправляли летательным аппаратом.

«Для ребят из кадетского класса очень важно не только слышать о технологиях, но и пробовать их в деле. Беспилотная авиация — это стремительно развивающаяся отрасль, где нужны грамотные специалисты. Я надеюсь, что этот урок поможет им в будущем определиться с выбором профессии, а также напомнит о важности защиты своей страны», — сказал Сурен Ерканян.

В завершение встречи кадеты поблагодарили гостя за занятие. Подобные уроки, направленные на патриотическое воспитание и профориентацию молодежи, продолжат проводить в учебных заведениях Можайского округа.