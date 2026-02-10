Боец СВО прошел стажировку в рамках губернаторской программы в Воскресенске

В рамках программы «Герои Подмосковья» участник специальной военной операции Антон Батенин прошел стажировку в городском округе Воскресенск. Его наставником стал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.

9 февраля они посетили МКУ «Управление капитального строительства», где Антон Батенин проходил практику. Это учреждение рассматривалось в качестве одного из потенциальных мест его дальнейшего трудоустройства. В ходе визита были изучены ключевые направления деятельности управления, его текущие проекты и перспективные задачи.

Программа «Герои Подмосковья» включает четыре очных модуля на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Антон Батенин завершил межмодульную стажировку в органах власти и подведомственных учреждениях округа под руководством наставника.

Таким образом, в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжилась работа по подготовке высококвалифицированных кадров из числа участников специальной военной операции.