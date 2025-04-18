Боец СВО пригласил на свадьбу главу округа Пушкинский

Участник специальной военной операции Андрей, находясь в отпуске, женился на своей возлюбленной Оксане. На церемонию бракосочетания в загсе Пушкино пара пригласила руководителя муниципалитета Максима Красноцветова.

Будущие супруги познакомились в 2021 году. Андрей работал в муниципальном учреждении округа в поселке Ашукино. В сентябре 2023 года мужчина добровольцем ушел на фронт, где продолжает служить и по сей день. Награжден медалью Ордена Александра Суворова.

Глава округа поздравил молодоженов и пожелал им счастья, взаимопонимания, мужества и благополучия. Максим Красноцветов отметил, что любой брак — это труд, но семьи военнослужащих проходят особые испытания. У каждого героя всегда должно быть верное и надежное плечо, человек, на которого всегда можно положиться, с которым можно поделиться самыми заветными мечтами, и который всегда будет ждать дома, где тепло и уютно.

«Таким человеком и является для Андрея Оксана. Мы гордимся нашим земляком. Он — настоящий патриот, верный защитник родной земли», — сказал Максим Красноцветов.