Боец СВО приехал с передовой на выписку жены из роддома в Подольске

Из Подольского роддома выписали жену участника СВО Варвару с новорожденным сыном. Забирать родных пришел военнослужащий с позывным Ермак со старшим сыном.

Поздравили супругов представители «Центра поддержки участников СВО и их семей» и отдела охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск. Они вручили счастливым родителям цветы и набор принадлежностей для ухода за новорожденными.

Малыш родился весом 2,7 килограмма, ему дали имя Максим. Сотрудники роддома проверили состояние здоровья мамы и малыша и помогли подготовиться к выписке.

Боец служит на фронте с самого начала специальной военной операции. В связи с рождением ребенка ему предоставили двухнедельный отпуск, после чего он снова отправится на передовую.

Обратиться в «Центр поддержки участников СВО и их семей» можно по адресу: улица Чистова, 11/8 или по телефону: 8 (4967) 57-77-71.