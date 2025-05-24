Боец СВО приехал поздравить дочь на последнем звонке в школе в Подольске

В Подольске участник специальной военной операции Сергей поздравил свою дочь Анну, выпускницу 11-го класса школы № 18, на ее выпускном вечере. Несмотря на все сложности, он нашел возможность приехать домой, чтобы разделить этот важный день с дочерью.
Сергей участвует в специальной военной операции с сентября 2022 года и долгое время находился вдали от семьи.
«Последний звонок — это не просто традиция, а один из самых волнующих и значимых дней в жизни каждого выпускника. Для Анны этот день стал особенно важным не только потому, что он ознаменовал окончание школы № 18, но и потому, что рядом с ней был ее отец. Через несколько дней он вновь уедет выполнять свой долг перед Родиной. Но сегодня он рядом — чтобы поддержать, обнять и сказать: „Я горжусь тобой“. Иногда одно присутствие значит больше, чем тысячи слов» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
В городском округе «Последний звонок» прошел в 29 школах, где обучаются 1669 одиннадцатиклассников. Среди них 355 выпускников претендуют на медали «За особые успехи в учебе» I и II степеней.
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