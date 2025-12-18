Боец СВО освоит новую профессию под руководством председателя Мособлдумы

Участник специальной военной операции Павел Коломацкий стал финалистом программы «Герои Подмосковья». После полученного тяжелого ранения он уволился в запас и, узнав о старте проекта, решил подать заявку.

Павел вошел в число 70 лучших из тысяч участников.

«Это большая честь для всех нас, я считаю. И любое обучение помогает нам реинтегрироваться в мирную жизнь», — признался Коломацкий.

Свой профессиональный путь Павел начал еще до специальной военной операции. Ранее он служил в мобильном отряде особого назначения в Москве.

«В качестве командира отделения принимал участие в контртеррористрических операциях на Северном Кавказе. С началом СВО уволился и пошел добровольцем на фронт», — поделился боец.

На передовой он стал командиром разведывательного отряда «Пламя», который показал высокие результаты на Соледаро-Бахмутском направлении.

Сейчас Павел активно осваивает новую для себя сферу, проходя стажировку. Его наставником стал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, который помогает ветерану в обучении.

Обучение в рамках программы рассчитано на год и включает в себя четыре учебных модуля и практику.

Финалисты проекта уже прошли два блока: в сентябре они изучали государственную политику, а в ноябре осваивали экономику и финансы. Следующим этапом станет стажировка в органах власти под руководством опытных кураторов.

Все участники программы «Герои Подмосковья» — ветераны специальной операции, имеющие боевые заслуги и награды.

Региональный проект помогает им раскрыть лидерский потенциал и открывает возможности для успешной карьеры на государственной службе или в частных организациях.