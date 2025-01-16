Боец СВО не смог поймать такси в центре Калининграда из-за инвалидной коляски
«Клопс»: таксисты в Калининграде отказались обслуживать участника СВО на коляске
Несколько таксистов в центре Калининграда отказались везти участника специальной военной операции на инвалидной коляске. Об этом сообщило издание «Клопс».
Очевидцы рассказали, что мужчина сначала пытался вызвать машину через приложения, но водители, увидев коляску, отказывались от заказа. Они отмечали, что в автомобилях недостаточно места.
Таксисты с ближайшей стоянки тоже не пожелали обслужить мужчину. Только один из них принял заказ, посадил участника СВО в салон, а коляску погрузил в багажник.
Председатель профсоюза таксистов Станислав Татаренко, комментируя ситуацию, заявил, что водители поступили некрасиво, но пассажир тоже должен был заранее сообщить о наличии кресла — такая опция есть в агрегаторах.
Водитель «Яндекс.Такси» в Краснодаре ранее угрожал клиентам расправой из-за сделанного замечания.