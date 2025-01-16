Боец СВО не смог поймать такси в центре Калининграда из-за инвалидной коляски

Несколько таксистов в центре Калининграда отказались везти участника специальной военной операции на инвалидной коляске. Об этом сообщило издание «Клопс» .

Очевидцы рассказали, что мужчина сначала пытался вызвать машину через приложения, но водители, увидев коляску, отказывались от заказа. Они отмечали, что в автомобилях недостаточно места.

Таксисты с ближайшей стоянки тоже не пожелали обслужить мужчину. Только один из них принял заказ, посадил участника СВО в салон, а коляску погрузил в багажник.

Председатель профсоюза таксистов Станислав Татаренко, комментируя ситуацию, заявил, что водители поступили некрасиво, но пассажир тоже должен был заранее сообщить о наличии кресла — такая опция есть в агрегаторах.

Водитель «Яндекс.Такси» в Краснодаре ранее угрожал клиентам расправой из-за сделанного замечания.