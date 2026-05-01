Боец СВО из Серпухова выступил на круглом столе в Государственной Думе

Заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Сергей Ситников (позывной «Пионер») во время служебной командировки в Москву организовал круглый стол в Государственной Думе РФ. Совместно с депутатом ГД Александром Спиридоновым, предпринимателями и волонтерами Сергей обсудил, как сделать поддержку бойцов и их семей по-настоящему «бесшовной» и оперативной.

По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности:

Равные права: добровольцы должны иметь те же социальные гарантии и статус, что и профессиональные военные.

Юридический щит: обсуждалось создание центров помощи для семей бойцов, чтобы вопросы выплат и документов решались круглосуточно.

Психологическая помощь: внедрение новых методов реабилитации для тех, кто возвращается из зоны боевых действий.

Реализация этих решений пройдет в бригаде «Волки» как передовой опыт.

Сергей Ситников отметил: «Для бойца на передовой самое важное — знать, что дома все в порядке. Юридическая защита и психологическая поддержка семей — это то, что необходимо подразделениям здесь и сейчас. Мы чувствуем надежное плечо тыла, и это дает нам силы выполнять боевые задачи».