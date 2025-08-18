Боец СВО из Подмосковья получил спортивный протез для участия в соревнованиях

Ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт, несмотря на тяжелое ранение и ампутацию ноги, стал чемпионом мира по паралимпийскому пауэрлифтингу. Сейчас спортсмен готовится к выступлению на Кубке мира, для чего ему потребовался специальный спортивный протез, который изготовили в Реутове.

В 2022 году Старовойт начал службу в 45-й гвардейской бригаде спецназа Воздушно-десантных войск. Позже он был серьезно ранен, однако это не остановило его — сегодня боец продолжает достигать высот в спорте и служит примером мужества для других.

«Обратился в „Единую Россию“ за помощью в получении спортивного протеза — беговой модели. Вопрос был решен быстро, протез качественный, комфортный, ни разу не подвел», — рассказал Игорь Старовойт.

Легкую и прочную конструкцию изготовили в Центре ортопедии и протезирования в Реутове за счет председателя общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Андрея Лазарева. Протез разработали специально для активных нагрузок.