Боец СВО из Подмосковья получил спортивный протез для участия в соревнованиях
Ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт, несмотря на тяжелое ранение и ампутацию ноги, стал чемпионом мира по паралимпийскому пауэрлифтингу. Сейчас спортсмен готовится к выступлению на Кубке мира, для чего ему потребовался специальный спортивный протез, который изготовили в Реутове.
В 2022 году Старовойт начал службу в 45-й гвардейской бригаде спецназа Воздушно-десантных войск. Позже он был серьезно ранен, однако это не остановило его — сегодня боец продолжает достигать высот в спорте и служит примером мужества для других.
«Обратился в „Единую Россию“ за помощью в получении спортивного протеза — беговой модели. Вопрос был решен быстро, протез качественный, комфортный, ни разу не подвел», — рассказал Игорь Старовойт.
Легкую и прочную конструкцию изготовили в Центре ортопедии и протезирования в Реутове за счет председателя общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Андрея Лазарева. Протез разработали специально для активных нагрузок.
Секретарь местного отделения «Единой России» Филипп Науменко посетил центр и поговорил с ветераном.
«Игорь — настоящий пример твердости духа. Несмотря на полученные ранения он вернулся к активной жизни, добился выдающихся успехов в спорте, участвует в патриотических проектах и помогает в адаптации участникам СВО. Благодарю сотрудников Центра ортопедии и протезирования за помощь пациентам. С 2020 года они изготовили более 1,5 тысячи протезов с применением самых передовых технологий, в том числе 250 из них для участников специальной военной операции со всей России, позволяя людям возвращаться к полноценной жизни», — отметил Науменко.
Директор учреждения Андрей Лазарев обратил внимание, что помощь оказывают всем желающим.
«Мы сопровождаем человека на всех этапах: от оформления документов до изготовления и обучения ходьбе. При наличии всех комплектующих, процесс занимает около двух недель», — подчеркнул он.