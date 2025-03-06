Боец СВО из Истры привез с передовой двух щенков и нашел им дом

Военнослужащий Борис Калинин привез с передовой двух щенков и почти за две недели нашел им дом в Истре. Он ездил навещать своих боевых товарищей — передавать гумпомощь, но при виде щенков не смог остаться равнодушным и забрал их с собой.
Эти щенки собаки по кличке Альма, она прибилась к бойцам еще маленькой и вот спустя время обзавелась детьми. У Альмы родилось шесть щенков. Но переехали с передовой только два. Так решили сами бойцы — уж очень переживали за своих подопечных.
«Ко мне подходил ни один боец прежде, чем мы их забрали. Задавали один и тот же вопрос: Барс, а точно ты им найдешь хорошие руки, точно они попадут в добрые руки? Может им лучше у нас? Потому что у нас уютно, мы найдем им кров и еду. На передовой животные — они успокаивают», — поделился Борис Калинин.
Слово Борис сдержал и хозяев тщательно подбирал. Щенка мальчика передал своей хорошей знакомой — Ирине Щуловой. А второго забрали спустя несколько дней. Наталья с сыном нашли в интернете объявления и сразу откликнулись. Прежде чем отдать собаку, Борис познакомился с семьей и убедился, что отдает подопечную в хорошие руки.
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