Боец СВО из Долгопрудного примчался на такси с передовой к жене в роддом

Участник специальной военной операции Сергей оправдал свой позывной Ракета. Военнослужащий специально приехал с фронта, чтобы встретить супругу и первенца из роддома.

Преподаватель-кинолог Сергей отправился добровольцем на СВО в 2023 году. С рядового дослужился до командира взвода беспилотных летательных аппаратов. Узнав о появлении на свет сына, боец отпросился, чтобы успеть к выписке из роддома.

«Он ехал с пересадкой, на двух такси. Сослуживцы ему помогли, скинулись на дорогу. И Сергей успел — примчался в город за пару часов до выписки», — рассказала председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина.

Супруга Сергея испытала огромную радость и счастье, увидев мужа с корзиной цветов на пороге роддома.

«Мы должны защищать свои семьи. Многие вещи я переоценил и понял для себя, как важно ценить родных, близких и жизнь во всех ее проявлениях! А моей жене вообще надо памятник ставить за ее подвиги, помощь и поддержку», — поделился боец СВО.