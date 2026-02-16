Боец СВО и его семья помогают фронту из Домодедово

Житель Домодедово Юрий Беломесцев, известный среди сослуживцев как «Алькан», в третий раз отправляется в зону специальной военной операции. Пока муж на передовой, его супруга Ольга организовала в тылу волонтерскую группу «Ландыши» для сбора гуманитарной помощи.

Сейчас Юрий находится в коротком отпуске между командировками. За плечами уже два выезда в зону боевых действий. По его словам, сомнений в том, возвращаться ли снова, не возникало: «Страшно не было вообще. Когда попадаешь туда, ребята становятся как братья. Сейчас я здесь, а мои братья там. Душа неспокойна. Уезжать конечно, тяжело — к детям привыкаешь. На передовой когда думаешь о них, смотришь на фотографии — на душе становится теплее».

Поддержка семьи для бойца — главный источник сил. Супруга Ольга не просто ждет мужа, но и активно помогает военнослужащим в тылу. Год назад они решили организовать собственную группу поддержки «Ландыши», которая занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи.

«Мы здесь, над нами мирное небо. Мы в тылу, а ребята — там. Им намного тяжелее. Когда муж вернулся с боевого задания, он сказал: „Оль, давай помогать, есть необходимость“. Так и появилась наша группа помощи», — рассказала Ольга Беломесцева.

Семейный пример повлиял и на дочь Софью. После волонтерской работы девушка решила связать будущее с медициной и поступать в военный вуз. «Мама давно говорила про волонтерство. В 16 лет я начала помогать бойцам. Папа там помогает, а я здесь. Хочу стать военным хирургом и спасать жизни», — делится Софья.

История семьи Беломесцевых — пример сплоченности и взаимной поддержки. Каждый из них по-своему участвует в общем деле: кто-то на передовой, кто-то в тылу, кто-то готовится посвятить этому будущую профессию.