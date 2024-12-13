Боец самообороны погиб при атаке дрона в Белгородской области
Боец самообороны погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в селе Теребрено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», — добавил глава региона.
Минувшей ночью Гладков заявлял об атаке БПЛА противника на Белгородский район. В результате ранения получил один мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
У пострадавшего выявили многочисленные осколочные ранения головы и рук.
Помимо этого, в районе поселка Октябрьского в результате атаки FPV-дрона повреждения получило здание коммерческого объекта.